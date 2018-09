Flavio Briatore, eccolo con la fidanzata Vittoria Di Flavio: «Mora dal fisico statuario, lavora al Billionaire»

Mercoledì 19 Settembre 2018, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2018 17:20

Una nuova fidanzata per. Terminata la sua relazione con Elisabetta Gregoraci l’imprenditore è stato prima accostato a Taylor Mega, che ha da poco fatto sapere di essere stata il suo amore segreto, ed ora a una ragazza mora e dal fisico statuario di Pescara che lavora al Billionaire di nomeI due sono stati sorpresi da “Oggi” a cena insieme a Milano con fuga finale in uno degli hotel più lussuosi della città.Intanto la presunta ex, Taylor Mega, si è confidata con “Chi”: “Io e Flavio siamo stati insieme diversi mesi. Ora è finita ma spero che torni da me – ha spiegato alla rivista - Abbiamo voluto mantenere questa storia privata perché sapevamo che la gente ci avrebbe criticato per la differenza di età.Abbiamo fatto di tutto per tenerla nascosta anche perché lui sta uscendo da un matrimonio durato 10 anni. Per non fare male a nessuno, soprattutto a suo figlio, di cui è innamoratissimo".