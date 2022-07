Francesco Moser, divorzio con Carla Merz dopo 41 anni: «Non c'erano più le condizioni per continuare»

Divorzio per Francesco Moser. Il campione di ciclismo di Palù di Giovo si separa da Carla Merz dopo 41 anni. Si erano sposati l’8 dicembre 1980 a Trento. La crisi è iniziata quattro anni con la separazione legale. Il punto a cui sono al momento Francesco Totti e Ilary Blasi, che pochi giorni fa hanno annunciato di non essere separarsi.

Divorzio Francesco Moser, cosa è successo

Ex grande campione di ciclismo lui, figlia di una nota famiglia dell'alta borghesia trentina lei, Francesco e Carla hanno cresciuto i loro tre figli Francesca, Carlo e Ignazio nel ritirato borgo di Palù di Giovo fino a quando il figlio più piccolo non si è fidanzato con Cecilia Rodriguez e ha incominciato la sua carriera da infleuncer.

Perché si solo lasciati

Secondo i ben informati, la notorietà della giovane coppia, che ha trascorso nella casa di famiglia di lui il primo lockdown, avrebbe trasformato la casa di famiglia nel buen ritiro dei Rodriguez, al centro dell'obbiettivo dei paparazzi. Infastidita per la perdita della quiete familiare di un tempo, Carla Merz avrebbe deciso infine di porre fine al suo matrimonio con Francesco Moser. Sposati dall’8 dicembre 1980, tre mesi fa avevano smentito il divorzio ma, come riporta il Corriere, erano separati già da quattro anni. Quello consumatosi in queste ore non sarebbe altro che l'ultimo atto di una lunghissima storia d'amore.