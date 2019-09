Francesco Renga, la prima foto social ufficiale con la fidanzata Diana Poloni

Mercoledì 11 Settembre 2019, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 12:41

Finora, Francesco Renga e la nuova fidanzata, Diana Poloni, erano apparsi solo in scatti rubati dai paparazzi. Ora, però, il cantautore nato a Udine ma cresciuto a Brescia, ha deciso di pubblicare la prima foto social ufficiale di coppia.La relazione tra Francesco Renga e Diana Poloni va avanti da circa quattro anni, ma i due finora si erano mostrati piuttosto riservati e avevano scelto di non pubblicare foto per tutto questo tempo. Il cantautore, evidentemente, ha voluto tutelare la propria relazione dalle indiscrezioni e, forse, anche da qualche velenosa frecciata e dalle malelingue.L'amore tra Francesco Renga e Diana Poloni era iniziato nel 2015, nel periodo della separazione tra il cantautore e Ambra Angiolini. All'epoca, la nuova relazione di Francesco Renga aveva fatto molto discutere, con i giornali di gossip intenti a scoprire di più su questa ristoratrice bresciana. Stranamente, il cantautore finora non aveva mai pubblicato sui social foto insieme alla compagna, ma il matrimonio di una coppia di amici è stato l'occasione giusta per farlo.Immortalati mentre ballano, i due sembrano davvero affiatati. Su Instagram, dove Francesco Renga ha postato la foto in compagnia della sua Diana, c'è questa didascalia: «Balliamo? In realtà mi muovo a ritmo di musica solo sul palco ma all’inizio del nostro tour manca ancora un mesetto, così mi alleno un po’…». Uno scatto che ha fatto molto piacere ai fan del cantautore, e che Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali, ha commentato con un invito: «Però vediamoci, suvvia...».