Gf Vip, Biagio D'Anelli e l'appello a Miriana Trevisan: «Mi ha distrutto, ma non so cosa fare senza di lei»

Non sembrano destinati a essere felici insieme Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli. A dispetto delle promesse e dei baci rubati dietro a un vetro, i due ex concorrenti del Gf Vip, dopo l'eliminazione della vippona, si sarebbero totalmente persi di vista.

L'appello disperato di Biagio D'Anelli a Miriana Trevisan

Dopo il confronto di ieri sera nel salotto di Alfonso Signorini, arriva l'accusa di Biagio direttamente dallo studio di Pomeriggio 5. Ospite della Barbara D'Urso, l'ex gieffino ha parlato di un video di Miriana pubblicato dopo la sua uscita dalla Casa, ma poi «magicamente sparito» e, quindi, cancellato, in cui la donna si riprendeva col cellulare in una stanza d’albergo a Milano, dimostrando di essere sola e attiva sui social. Per Biagio sarebbe questa la prova del suo definitivo allontanamento da lui: la showgirl infatti nell'ultima settimana non ha mai trovato il tempo di scrivere all'ex compagno, nonostante abbia trascorso molte ore online.

Non è chairo cosa sia successo tra i due, quello che è certo è che «non ci siamo più sentiti e ieri mi sono risentito perché lei ha detto che non è innamorata di me ma io lo sono davvero e se lei mi avesse detto di sì ieri le sarei saltata al collo» ha ammesso sconfortato Biagio, che sarebbe pronto a tutto pur di riconquistarla.

Dopo la sua eliminazione, Miriana aveva chiesto tempo e spazio da trascorrere con suo figlio Nicola, ma con questa scusa pare totalmente sparita dai radar di Biagio, lasciandolo con un pugno di mosche. «Non è che lei doveva stare con me ma io mi sarei aspettato una telefonata. Se le hanno detto qualcosa che mi portassero le prove!» si è sfogato D'Anelli a Pomeriggio 5. Prima di lanciare un accorato appello alla sua Miriana: «Io voglio vederla di persona. Mi ha distrutto quando ha detto che sta riflettendo sui sentimenti, io la amo all’infinito, non so più cosa fare».