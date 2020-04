Grande Fratello Vip 2020, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: «Tutto in salita, faremo la scalata. Ci rivedremo senza mascherina»

Ultimo aggiornamento: 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All’interno della casa del, condotto da Alfonso Signorini, è nato l’amore fra i reclusi. La relazione è stata interrotta per l’eliminazione di Clizia e ora, a reality finito, per i due è molto complicato vedersi date le norme nate per contrastare il coronavirus.Clizia infatti è in Sicilia assieme alla figlia Nina, nata dal suo precedente matrimonio con Francesco Sarcina, mentre Paolo, che è rimasto fino alla serata finale classificandosi secondo, è nella sua abituazione romana. La love story, nata sotto i riflettori del reality, ha quindi qualche difficoltà a svilupparsi, ma sembra che Paolo sia pronto per affrontare l’attesa: «La mia è stata una vittoria ben più importante – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” - ce lo siamo detti anche ieri sera, stanotte, io e Clizia. Ed è una vittoria bellissima anche perché inaspettata. È tutto in salita, vero, e noi faremo questa scalata».Uscire dal reality si è confrontato con la realtà del coronavirus («Un conto è immaginarlo, un conto è toccarlo con mano. Vedere fuori dalla porta cento persone, tutti gli addetti ai lavori, con le mascherine e i guanti è stato choccante») che già gli era stato “introdotto” da Signorini: «Signorini è stato empatico, umano, ha fatto la differenza, noi sapevamo che c’era lui, una sicurezza. E ci ha fatto, mi ha fatto capire, quanto era importante continuare proprio nella situazione che stiamo vivendo».