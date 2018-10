Giorgio Manetti, la confessione: «Vi racconto come è finita con Gemma»

Domenica 14 Ottobre 2018, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2018 15:44

ROMA -, ex cavaliere del trono over di “Uomini e Donne”, sceglie Domenica Live per parlare della sua storia travagliata cone della sua situazione sentimentale, oggi, lontano dai riflettori.«Gemma aspettava che dicessi “Ti amo”. Dirlo se non la senti è complicato - dice Manetti - Sono stato fortemente innamorato almeno un paio di volte nella mia vita, con Gemma c’era un bellissimo rapporto, c’era un’attrazione forte, l’innamoramento però va oltre».sottolinea che Manetti usciva con altre donne, durante la frequentazione.«Io l’ho spiegato bene: mentre sono nel programma, mi ritengo libero di uscire con altre donne. Ho portato il libro di Richard Bach, “Il gabbiano di Jonathan Livingstone”, il concetto è stato frainteso, come se io volassi come una farfalla, non è così. Io quando sono in coppia, sono fedele».che dice di essere «rimasto malissimo».Poi, la confessione.«Io ci credevo in quella storia. Fino alla notte prima, lei mi ha detto che saremmo usciti insieme dalla trasmissione. Ero pronto per dire che saremmo andati a vivere la nostra storia fuori e, nel dietro le quinte, l’ho sentita dire che lei sarebbe rimasta dentro. Sono rimasto malissimo, è stata lei a lasciare me. Avevamo fatto progetti insieme, le avevo proposto di aprire un ristorante con me, visto che lei amala ristorazione, perché due persone quando stanno insieme fanno cose insieme».Lei gli ha mandato gli auguri per la sua nuova attività: organizzatore di matrimoni.Oggi, Giorgio è single?«Frequento una persona che conoscevo già da tempo, è una frequentazione abbastanza assidua».È vero che chiami Gemma “la vecchia”?, domanda Barbara D’Urso. «A volte, per scherzare», replica Manetti.Poi Barbara D’Urso afferma che la, ora al Grande Fratello Vip, sostiene che lui ci abbia provato con lei.«Non mi risulta - è la risposta - tutto può essere, sono gentile con tante persone».Poi il messaggio di Giorgio per Gemma:«Gemma che fine hai fatto? La vedo in quello studio, tutti che la attaccano… E comunque Gemma, vivi il momento».Lui potrebbe tornare da lei?«Non ho parlato di me - dichiara Manetti - dico vivi il momento in generale».