Giulia De Lellis su Andrea Damante: «Favoloso non avere più un uomo fissato con...»

Sabato 5 Ottobre 2019, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 6 Ottobre, 08:00

Un successo strepitoso. Milioni di copie vendute. «Le corna stanno bene su tutto», il libro esordio di Giulia De Lellis che racconta la sua storia d'amore con l'ex tronista Andrea Damante sta andando a ruba. E Andrea e Giulia non fanno altro che parlarne. Entrambi. Lei, durissima nel racconto dei tradimenti di lui. Lui, amareggiato per alcune parole troppo fantasiose scritte da lei. Ma cosa c'è di vero nell'opera prima della De Lellis? In un'intervista rilasciata a La Stampa, Giulia ha spiegato che alcune cose non corrispondono proprio all'esatta realtà.Nel libro Giulia scrive: «Favoloso non avere più un uomo fissato con la skincare tra le pa**e”». Nel corso dell'intervista ha provato a dare delle spiegazioni al riguardo: «Quella è stata una battuta romanzata, messa lì con ironia… no, niente di insopportabile sennò non ci avrei vissuto tre anni. Io invece di creme ne ho un sacco. Forse è stato più un sollievo per lui non avermi più tra le pa**e”». Dunque non tutto ciò che ha scritto corrisponde esattamente alla realtà.E su come il nuovo fidanzato Iannone abbia preso la vicenda del libro, spiega: «Sto con un uomo incredibile, non con un bambino. Il problema non c’è».