Giulia De Lellis e Andrea Iannone in crisi: gli incontri con Andrea Damante non aiutano

Aria di crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I post e le stories insieme sono sempre più radi. Un aspetto non di poco conto dal momento che l'influencer romana vive e lavora con i social quotidianamente. Secondo quanto riporta il settimanale Spy il periodo negativo sarebbe cominciato a gennaio, dopo la squalifica del campione di motociclismo per doping. Un momento difficile per Iannone, che avrebbe chiesto alla sua compagna di ridurre la sua presenza mediatica per riacquistare credibilità.



Lo sportivo e l’ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" non avrebbero ancora deciso di mollarsi e continuano stoicamente a supportarsi per non mandare all'aria quanto costruito a partire dall'estate scorsa, ma gli incontri con Andrea Damante scatenano il gossip. Giulia, infatti, ha partecipato a molti eventi della Milano Fashion Week in cui era presente anche l'ex fidanzato. I due sono stati visti molto complici, mentre Iannone era impegnato a fare altro.



«Improvvisamente - si legge sul numero del settimanale da oggi in edicola - durante quei giorni, sempre Iannone, mentre la sua fidanzata saltellava da un evento all’altro, è stato visto nel suo locale di riferimento, felice e sereno con amici e amiche, tra festeggiamenti e sorrisi elargiti ai presenti e, soprattutto, secondo le nostre testimonianze, sorrisi ben indirizzati verso una singola ragazza che non era Giulia. Questo accadeva precisamente il 22 e 23 febbraio».



Dopo il gossip, Andrea Iannone ha cercato di metterci una toppa mostrandosi a casa della famiglia di Giulia. Il campione ha condiviso sul suo account Instagram dei video in compagnia di Matilde e Penelope, le nipotine di Giulia De Lellis. Ultimo aggiornamento: 17:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA