Giulia De Lellis annuncia l'uscita del suo primo libro Le corna stanno bene su tutto”

Venerdì 26 Luglio 2019, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2019 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia De Lellis ha annunciato su Instagram l'uscita del suo primo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, prevista per il 17 settembre. Il tema sembra evidente, l'ex gieffina potrebbe parlare dei presunti tradimenti dell'ex fidanzato Andrea Damante. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web ed è in trend topic su Twitter.Giulia De Lellis potrebbe rivelare cosa c'era dietro al tormentato tira e molla con il Dama. Da un anno infatti i rumors parlano di presunti tradimenti del dj, per i quali l'influencer lo avrebbe lasciato più volte. Fino all'epilogo poco tempo fa.Adesso Giulia De Lellis è felice accanto al nuovo fidanzato, Andrea Iannone. Ma forse, dopo i presunti torti subiti, ha ancora voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. E lo farà probabilmente con il suo primo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, dal 17 settembre in libreria. Replicherà Andrea Damante? Staremo a vedere.