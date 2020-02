Gordon Ramsey pubblica la sua «Amazing Carbonara», ma sui social scatta la rivolta degli italiani

LEGGI ANCHE

Harry e Meghan, il guadagno è a 6 zeri nonostante il divieto della Regina Elisabetta

Ultimo aggiornamento: 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladivide da sempre, ma se a "sbagliarla" è uno chef comeallora è rivolta social. Ilnon è così facile da preparare come sembra e soprattutto all'estero tendono a stravolgere la ricetta originale. Cose che gli italiani, i romani in particolare, non amano affatto. Ramsey ha pubblicato suiunin cui mostra la sua versione della pasta servita nelle trattorie della Capitale e non solo. Solo questo è bastato a scatenare molti italiani, che hanno risposto in maniera ironica e sarcastica al tweet del famoso chef.«Ecco la mia fantastica Carbonara», è la didascalia a corredo del video, ma buona parte dei followers dellonon si è mostrata d'accordo. Qualcuno ha fatto notare, inoltre, che i tuorli d'uovo non sono per niente amalgamati con il pecorino. Le critiche non si sprecano ed è polemica culinaria. «È uno scherzo daje», commenta un utente su Twitter. «Non ha niente di simile a quella autentica che ho mangiato a Roma», scrive un altro in inglese. «Mi sembra un po' esagerata. Una caricatura. Megli farsi un giro per Roma prima di pubblicare certe cose».Nel video si vede lo chef spadellare e immegere una forchettata di spaghetti in una salsa a base di uova. C'è chi chiama - richiamandosi ai giudizi dello chef Barbieri - etichetta il risultato come un "Mappazzone" e chi invita Ramsey ad abbandonare i fornelli e tornare a scuola: «Gordon, con tutto il rispetto, hai ancora molto da studiare. La carbonara è un'altra cosa». E c'è chi davanti a tanto uovo, non trattiene una battuta sapida: «Il mio fegato si ribella! Saluti dall'Italia, la patria della Carbonara...».C'è anche qualcuno che pubblica: «La Carbonara si fa con il guanciale. La frittata a colazione in Gran Bretagna si fa con la pancetta, ossia il bacon. Carbonara sbagliata». Nonostante le bocciature, la star dei programmi televisiviha conquistato decine di migliaia di like.