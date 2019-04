Grande Fratello 2019, Cristian Imparato rivela: «È vero, ho fatto ricorso alla chirurgia estetica»

Mercoledì 17 Aprile 2019, 18:18 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 18:42

Cristian Imperato ha vuotato il sacco al Grande Fratello 19 . L'ex bambino di Io canto ha fatto ricorso alla chirurgia estetica. La confessione arriva dopo mesi di polemiche, in cui il gieffino avrebbe più volte negato il presunto ritocchino.«Ho fatto ricorso a un filler viso dopo un forte dimagrimento che mi aveva svuotato le guance. Ci tengo a tenere sistemato il viso, se devi andare in televisione o fare spettacoli», ha rivelato Cristian Imparato durante una conversazione con Daniele, Mila Suarez e Martina.Gli altri gieffini gli danno man forte. «Mi guardo spesso allo specchio - conclude Daniele - se non mi piacesse qualcosa mi rifarei subito».