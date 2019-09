Guendalina Canessa e la love story con Andrea Damante: «Mai con gli ex delle mie amiche!»

Lunedì 23 Settembre 2019, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era circolata negli scorsi giorni la voce di una love story fra, ex di Giulia De Lellis e l’ex gieffina. A mettere un punto ai pettegolezzi è arrivata proprio Guendalina che dal suo account Instagram ha spiegato le ragioni per cui il flirt sarebbe comunque impossibile.Guendalina ha postato un video dalle stories di Instagram: “Voglio dirvi una cosa – ha spiegato sul tema la Canessa - ho letto e sto leggendo delle boiate e delle schifezze uniche! Una delle regole più importanti nella mia vita è quella di non stare insieme con fidanzati o ex fidanzati storici delle mie amiche. Mai!”.L’ex gieffina è comunque pronta a dare nuovi particolari: “Le persone che mi seguono e che mi conoscono lo sanno bene e questo discorso vale solo per gli hater, che non sanno nulla su di me, su come sono come persona e su come ragiono. Avrò modo, probabilmente martedì pomeriggio, di spiegarvi tutti i dettagli. Da persone che mi hanno offeso pretendo delle scuse”.