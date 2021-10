Icardi, chi è Maria Eugenia Suarez la modella argentina che ha rovinato il matrimonio con Wanda Nara

Si chiama Maria Eugenia Suarez, soprannome: la China. Sarebbe lei la responsabile della rottura del matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara. All'origine della separazione ci sarebbe proprio questa bellissima ventinovenne argentina che è attrice, cantante e modella. Su Instagram il suo nickname è "sangrejaponesa" (ha origini giapponesi: la nonna) e ha 5 mila followers. Su twitter ne conta invece quasi quattro milioni. È anche influencer e disegnatrice di vestiti: eclettica al punto da meritarsi, fino a poco tempo fa, anche i cuoricini di Wanda. Ecco, gli osservatori di social media hanno notato quel cuoricini non ci sono più e hanno collegato altri rumors. Hanno concluso che Icardi ha perso la testa per lei e il matrimonio con Wanda Nara è in crisi.

María Eugenia Suárez Riveiro è nata il 9 marzo 1992 a Buenos Aires ed è alta 1,68. Dal 2012 al 2013, Suárez ha frequentato l'attore Nicolás Cabré. Hanno una figlia, Rufina, nata il 18 luglio 2013. Dal 2015 al 2021 ha avuto una relazione con l'attore Benjamín Vicuña, con cui ha due figli: la figlia Magnolia, nata il 7 febbraio 2018, e un figlio, Amancio, nato il 28 luglio 2020.