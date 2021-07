Anche Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi, ha reso omaggio al murale di Diego Maradona in via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli. L'ex showgirl argentina, che come il marito aveva avuto rapporti difficili in passato col Pibe, è stata ieri mattina con due figlie davanti all'altarino che i tifosi hanno creato ai quartieri nel ricordo dell'ex capitano azzurro, morto il 25 novembre scorso. Reduce da una vacanza a Capri, Wanda Nara è poi ripartita per Milano.