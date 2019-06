Irina Shayk, bella e sfortunata: lascia casa di Bradley Cooper (e c'è chi sogna Lady Gaga)

Venerdì 7 Giugno 2019, 20:05 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2019 20:15

Alla fineha fatto le valigie. Bella, anzi no bellissima, quanto sfortunata: la Shayk, modella che campeggia sulle copertine di moda più importanti del mondo, è alla sua seconda difficile separazione. Dopo Cristiano Ronaldo (con cui la storia era finita dopo 5 anni per le continue scappatelle del calciatore) aveva trovato l'amore con Bradley Cooper e con lui aveva coronato il sogno di diventare mamma di Lea, nata nel 2017.Quattro anni d'amore, poi il successo di lui con il film “A star is born” e i primi rumors su una storia con l'altra protagonista: la sexy Lady Gaga. Il pubblico si innamora della coppia, complice la canzone che cantano insieme guardandosi negli occhi, ma la cantante smentisce: «È tutto studiato, la gente vuole vedere questo».Poi la foto che arriva in queste ore: un'immagine che vale più di mille parole. Irina Shayk lascia la villa di Pacific Palisades, dove viveva con Bradley e la loro figlia, con in mano una valigia. Occhiali scuri d’ordinanza, un sorriso di ringraziamento all’autista che l’aiuta con i bagagli. Ed è tutto finito. Irina e Bradley hanno fatto sapere, via People, di essersi lasciati. Nessun comunicato stampa, ma, come spiega il settimanale, la ferma volontà di trovare un accordo per la gestione della bambina. Prima di tutto questo, però, è necessario ritrovare la serenità.E adesso sui social c'è chi sogna una storia (vera) con Lady Gaga. Di certo è che due tra i più ambiti di Los Angeles (e non solo) sono tornati single.