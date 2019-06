Kate Middleton, l'indiscrezione choc: «William le ha chiesto una pausa di riflessione»

Mercoledì 12 Giugno 2019, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2019 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma andiamo con ordine.Come riporta il sito britannico, una nel 2004 e una che sembrò quasi definitiva nel 2007. Entrambe quando erano ancora fidanzati. L'ultima pausa di riflessione durò dieci mesi, durante i quali Kate avrebbe punito a dovere il suo futuro marito.All'epoca,. Kate non avrebbe preso bene la rottura e avrebbe provato di tutto per farlo rimanere con lei. Ma non riuscendoci, sarebbe scattata la punizione. Non rilasciò dichiarazioni alla stampa - una decisione che gli esperti hanno definito «brillante» - maIn quel periodo anche William fu paparazzato mentre si divertiva in discoteca con altre coetanee.Secondo alcune fonti vicine alla coppia,Poi arrivò la pausa di riflessione e il principe riprese la vita da single. Secondo il fotografo Kent Gavin, dopo aver visto gli scatti della duchessa felice, William capì che le mancava.Dopo dieci mesi,, organizzato da William e da Harry. Tra gli altri, si esibirono i Take That e sulle note diKate si scatenò in mezzo al pubblico, affascinando tutti. Il resto è storia.