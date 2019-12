Kate Middleton, vestito low cost per gli auguri di Natale: l'abito da 80 euro è già sold out

Un'icona di stile e classe, certo, ma anche e soprattutto senza spese folli. Kate Middleton non è solo una dei reali più amata dai sudditi britannici, ma anche e soprattutto una vera e propria influencer per i fan di tutto il mondo. La duchessa di Cambridge, moglie del principe William, da un certo punto di vista sembra ripercorrere in tutto e per tutto l'esempio della suocera che non ha mai conosciuto, Lady Diana.

Kate Middleton rivela: «Da ragazza facevo la cameriera, ma ero davvero pessima»



The Cambridge Household family Christmas card this year features The Duke and Duchess of Cambridge with their three children, Prince Louis, Princess Charlotte and Prince George on a motorbike and sidecar ❄️🎄 pic.twitter.com/pNg3zPJXqS — Benjamin Wareing (@BenjaminWareing) December 18, 2019

Anche la principessa del Galles, d'altronde, era una vera e propria icona 'glamour'.non fa eccezione, e lo testimoniano i tantissimi casi di 'Replikates': sempre più donne, in tutto il mondo, seguono laper trovare fonti di ispirazione per i propri outfit. Il successo didipende anche e soprattutto da un fattore: a differenza di tanti altri reali, la duchessa di Cambridge sa coniugare lo stile con la sostenibilità economica, scegliendo spesso abiti eleganti ma alla portata di tutti.

L'ultimo caso ne è la conferma emblematica: nella foto utilizzata per gli auguri di Natale ai sudditi, in cui Kate posa accanto al marito William e ai figli George, Charlotte e Louis, la duchessa di Cambridge indossa un abito di colore azzurro, con motivi floreali bianchi, un collo a V e una fascia sulla vita. Il modello si chiama Aurora ed è prodotto da Boden: scontato, l'abito costava appena 60 sterline (meno di 80 euro). Purtroppo per tutte le aspiranti 'Replikates', occorre parlare al passato: portato 'in auge' proprio da Kate Middleton, il vestito è andato esaurito in pochissimo tempo e il sito di Boden conferma che non ci sono più taglie disponibili in tutti i magazzini.

