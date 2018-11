Kate Middleton, spunta l'indiscrezione sul fidanzato del liceo: «È stato il suo primo amore»

Giovedì 1 Novembre 2018, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 01-11-2018 20:50

e l'indiscrezione sule. Nel 2011 Kate ha sposato il principe William ed è diventata duchessa di Cambridge, nonché futura regina di Inghilterra. I riflettori si sono accesi dunque sulla sua vita privata e il passato della mamma di George, Charlotte e Louis è stato passato al setaccio. Primi amori compresi. Ed ecco spuntare qualchesu Kate Middleton...LEGGI ANCHE Kate Middleton indossa la corona di Lady Diana: per la stampa è lei la nuova icona di stile reale Dal libro Kate di Deborah Ameri e Annalisa Villa emergerebbero alcuniAll'ultimo anno di liceo, Kate si fidanzò con, il ragazzo più ammirato della scuola. Kate sarebbe stata invidiatissima dalle sue compagne. Ma la storia finì quando Harry si prese un anno sabatico dallo studio e lei andò all'università dove incontrò il principe William.Da ragazzina Kate sarebbe stata molto timida e non avrebbe perso la verginità al liceo. Anche se con un'altra studentessa avrebbe avuto l'abitudine di far vedere dalla finestra il lato B agli amici, che le avrebbero dovute riconoscere così.All'università sfilò in lingerie e così avrebbe conquistato il principe William. Che vedendola in passerella avrebbe esclamato: «Wow, Kate è hot».Oggi Kate è la futura sovrana di Inghilterra e tra lepiù ammirate del pianeta. Dio salvi la regina, e pure la duchessa.