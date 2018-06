L'esperta di wellness Nikki Sharp festeggia il compleanno a Sorrento

Domenica 10 Giugno 2018, 14:03 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Bella, magra e, soprattutto, in salute e soddisfatta di se stessa: Nikki Sharp è il miglior ritratto del benessere. E non poteva essere altrimenti per l'ex modella che, dopo aver detto addio a sfilate e passerelle, è diventata una delle massime esperte di wellness al mondo. I risultati li ha ottenuti e si vedono: la bionda statunitense, originaria del Colorado, ha scelto una vacanza all'insegna del mare e del sole di Sorrento per festeggiare il suo 31esimo compleanno che cade proprio oggi.In una foto pubblicata su Facebook e su Instagram, dove conta più di 364mila follower, Nikki appare sul solarium di un rinomato hotel di Marina Piccola: splendida nella sua posa da diva con bikini scuro con effetto sovrapposto, occhiali da pin-up e cappello in paglia a falda larga, mentre il vento le spettina i lunghi capelli biondi. Alle sue spalle il cielo azzurro e l'inconfondibile linea di costa della penisola sorrentina. Una condizione di relax che Nikki mostra di apprezzare: «I festeggiamenti per il compleanno sono cominciati... andiamo!», scrive l'ex modella a margine della foto che in poco tempo ha fatto il pieno di 'like'.Sharp ha avuto per lungo tempo un rapporto travagliato col cibo. Da adolescente le piaceva mangiare al fast-food con gli amici. Invece, quando ha cominciato a lavorare come modella, è stata costretta a osservare una dieta perenne. Dopo aver sfilato e lavorato tra Shangai, Seul, Bangkok, Atene, Londra e New York, lo stress e la solitudine l'hanno spinta a cambiare vita dedicandosi alla cura del corpo e della salute: nel 2012 ha seguito tre corsi di nutrizione a Londra per poi aprire un blog diventato rapidamente un punto di riferimento per chi desidera tenersi in forma e instaurare un rapporto sano col cibo. Recentemente è uscito il suo ultimo libro, "Meal Prep Your Way to Weight Loss: 28 Days to a Fitter, Healthier You": volume in cui Nikki dispensa consigli per perdere peso e stare bene con se stessi.