Lady Gaga irriconoscibile, nuovo look: senza trucco, capelli rosa e niente sopracciglia

Un nuovo cambio di look per Lady Gaga. La cantante, che ama stupire i suoi follower dal suo seguitissimo account Instagram, ha da tempo dato un cambio alla sua immagine stavolta E ha deciso di regalare ai suoi fan sulla rete un selfie senza trucco.



Felpa turchese, capelli rosa già messi in mostra, senza trucco e con un particolare inedito, l’assenza di sopracciglia, seguita dalla didascalia “Sushi”. Un nuovo look che la Germanotto (è questo il suo vero nome) ha già messo in mostra in uno scatta assieme al neo fidanzato. Nella foto si vede la cantante abbracciata in barca al nuovo fidanzato, l’amministratore delegato di Parker Group, Michael Polansky.

Il post, che ha velocemente fatto il pieno di like, è seguito dalla didascalia: “Ci siamo divertiti tantissimo a Miami. Amore per tutti i miei little monster (i suoi ammiratori) e ai miei fan, siete i migliori!”. Falsa invece, o meglio a scopi pubblicitari, il suo “innamoramento” con Bradley Cooper, che ha avuto inizio sul red carpet del Festival di Venezia 2018 ed è continuato alla notte degli Oscar del 2019.

