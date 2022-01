Lavezzi-Belen? Il Pocho sbotta: «Non mi rompete i cogli...i»

Ezquiel Lavezzi e Belen Rodriguez, ci risiamo? Alcuni giornali di gossip hanno rilanciato la notizia di un flirt tra i due sudamericani, proprio come era già successo nel 2019, ma stavolta il Pocho non sta a guardare: «È una fake news, sono felicemente fidanzato. Non mi rompete i cogli***». L'ex Napoli, in effetti, è tornato a godersi la love story con la modella Natalia Borges dopo un periodo di lontananza e sono insieme in Sudamerica.

