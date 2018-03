Luigi Di Maio e la fuga in Sicilia: ecco chi è la donna al suo fianco

Domenica 11 Marzo 2018, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 17:59

si è preso una breve vacanza in Sicilia dopo il successo elettorale e prima di risolvere le incognite sul governo. Il leader dei Cinque Stelle è stato fotografato dai turisti in dolce compagnia. Al suo fianco c'eraavvocatessa e vicepresidente del Consiglio comunale ad Alcamo.Giovanna Melodia è una donna di 36 anni, attivista pentastellata sin dalla prima ora, sposata e separata da tempo. Gli amici e i militanti ricordano i comizi e le assemblee con Di Maio, spesso presente ad Alcamo per la campagna delle Regionali.I due, che si erano già incontrati alla fine del 2017 durante un'altra visita in Sicilia, hanno fatto una passeggiata prima alle Saline e poi sull'isola di Mothia, una delle perle della zona ovest della Sicilia.