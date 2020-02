Luigi Favoloso innamorato di Elena Morali: «Un'anima capace di far dimenticare che cosa fosse fuori»

Ultimo aggiornamento: 17:47

Scoppia l'amore traedL'ex di Nina Moric e l'ex del comico di Colorado Scintilla hanno, ma sembra che le cose tra loro vadano molto bene, tanto che hanno deciso anche di fare un viaggio insieme verso il Libano.A lasciare tracce del loro amore sono gli stessi Elena e Luigi che nelle loro Instagram Stories mostrano le bellezze del Libano, lasciando intendere che si trovano insieme nel viaggio. I due si sono anche immortalati a Beirut tra lunghe camminate per la città e un aperitivo. Favoloso si lascia andare anche a un messaggio romantico, postando una foto di Elena e scrivendo: «Aveva un'anima capace di far dimenticare che cosa fosse fuori, nonostante fuori fosse qualcosa che non si era mai visto prima da queste parti».La Morali spiega di essere partita perché Mediaset ha sospeso le registrazioni dei programmi a cui prende parte per l'emergenza Coronavirus. In passato tutti e due hanno avuto storie d'amore piuttosto turbolente, che insieme riescano a trovare un po' di pace?