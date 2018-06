Luigi Favoloso e Nina Moric, la foto che li mostra più vicini (su Instagram)

Mercoledì 13 Giugno 2018, 20:24 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 21:21

Aria di riconciliazione tra. In una stories su Instagram l'ex inquilino del Grande Fratello si mostra in video e la voce in sottofondo sembra appartenere a Nina Moric.I due si sono lasciati durante il reality in diretta a causa dei comportamenti giudicati equivoci nei confronti di Patrizia Bonetti quando entrambi si trovavano dentro la casa più spiata d'Italia.«Non so cosa dire nelle storie, ma c'è una persona che parla anche troppo», dice lui durante un viaggio in auto. «Dici sempre le stesse cose, dobbiamo andare in banca», lo bacchetta lei mentre sembra riprenderlo.La modella ha accompagnato Favoloso alla festa di fine programma e lui non ha mai fatto mistero dell'amore che prova per lei. Il suo desiderio è quello di ricucire il rapporto dopo quattro anni di relazione e la perdita del loro bambino un anno fa.La Moric dal canto suo si mostra cauta e distaccata. «Un purosangue non fa mai a gara con i pony», gli ha detto dentro la casa in diretta. Una frase diventata un cult di questa edizione.