Madalina Ghenea, chi è la modella romena che ha fatto impazzire Zaniolo

Madalina Ghenea è una modella, attrice ed è protagonista di campagne pubblicitarie di successo. Una donna che ha fatto parlare di sé in passato e che adesso ha deciso di mettere un punto ai gossip sulla vita privata per tutelare sua figlia di tre anni. Madalina di anni ne ha 33 (è nata a Slatina l’8 agosto del 1987) ed è stata citata in alcune storie su Instagram pubblicate dal calciatore della Roma Nicolò Zaniolo («Vorrei baciarti 24 ore su 25») che hanno suscitato un grandissimo clamore dovuto anche alla gravidanza dell’ex fidanzata del centrocampista Sara Scaperrotta. Ieri la Ghenea ha azzerato tutti i pettegolezzi pubblicando un comunicato redatto dallo studio legale che l’assiste in cui ha smentito il fidanzamento con il calciatore della Roma. Madalina vive a Milano ed è stata regina del Festival di Sanremo nel 2016 al fianco di Carlo Conti, ha partecipato a “Ballando con le Stelle” e ha avuto una parte di nudo integrale nel film di Sorrentino “Youth": «Mio padre all’epoca si imbarazzò molto».

Caso Zaniolo, Madalina Ghenea: «Non sono fidanzata con Nicolò. Ci siamo incontrati una sola volta»

Tra film a cui a preso parte ci sono anche "I soliti idioti" di Enrico Lando, "Razzabastarda" di Alessandro Gassmann e Zoolander 2" di Ben Stiller. Ha girato uno spot per una nota marca gioielli, per una compagnia telefonica con Raul Bova e per il profumo lanciato da Cristiano Ronaldo: «Mi è parso un uomo integro, dedito alla famiglia. È arrivato sul set, abbiamo girato quattro ore, ed è andato via. Ma chimica meno di zero». La chimica, invece, c’è stata con gli attori Gerard Butler e Michael Fassbender, lo stilista Philipp Plein e Marco Borriello (storia mai confermata). Ma l’amore più importante lo ha avuto con il milionario romeno Matei Stratan (si sono lasciati nel 2019) da cui tre anni fa ha avuto sua figlia Charlotte. Madalina è molto attiva su Instagram dove ha oltre 940 mila follower, pubblica foto del suo lavoro da modella che raggiungono migliaia di like, ma ci sono anche video e scatti assieme a sua figlia. Insomma, una donna con una carriera alle spalle e un futuro importante che ha scelto di mettere un punto alle indiscrezioni tra lei e il gioiello romanista: «Mi fa sorridere pensare che le donne debbano sempre essere viste come “in cerca di marito”, come se non abbiano Valore già da sole ...e il mondo sta ad analizzare, in maniera morbosa, ogni loro comportamento sempre in questa direzione. Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro». Come darle torto?

