Marco Bocci e l'herpes al cervello: «La sorpresa di mia moglie Laura Chiatti mi ha commosso...»

Sabato 29 Settembre 2018, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 18:45

Marco Bocci e l'herpes al cervello. L'attore ha raccontato a Verissimo del problema di salute che lo avrebbe colpito nei mesi scorsi. «È stato un semplice herpes - spiega - che dalle labbra è andato al cervello. Quando sei stanco non hai difese immunitarie. Per fortuna è stato subito individuato. La cura è stata azzeccata immediatamente e non ho avuto tipi di conseguenze. Ma da lì ho capito tante cose...».E continua: «Quando ho ripreso il telefono, ho capito l'amore della gente. Non so quanti messaggi mi sono arrivati. Mi sembrava doveroso ringraziare tutti quanti».Dopo la brutta avventura, Marco ha capito davvero quali sono per lui le cose importanti: «Il matrimonio e la nascita di Enea e Pablo. Sono i tre momenti indelebili che mi hanno cambiato l'approccio alla vita. Mia moglie Laura Chiatti, quando sono tornato ad Amici dopo l'ospedale, mi ha fatto una sorpresa. Mi ha cantanto una canzone in diretta e ancora mi commuovo quando ci penso».