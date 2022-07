Mariah Carey è tornata a Capri, è festa in Piazzetta

Mariah Carey è apparsa all’improvviso ieri dopo mezzanotte in via Fuorlovado seguito dall’intero suo staff di bodyguard che la proteggevano dai fans. La meta da raggiungere per la famosa star americana tra le più fedeli amanti dell’isola era il ristorante Aurora. La tappa obbligata per lo star system che frequenta Capri.

APPROFONDIMENTI VIDEO Mariah Carey torna a Capri dopo il Covid LA DOLCE VITA SuperVip a Capri: Dolce e Gabbana con Paolo Sorrentino, Matt Damon,... ITALIA Capri invasa da Vip e personaggi famosi VIP A PASSEGGIO PER AMALFI Notte amalfitana per Matt Damon L'attore americano turista in...

Ad andare incontro a Mariah è stata proprio Mia D’Alessio, la proprietaria del famoso e storico ristorante del centro antico, dove Mariah è di casa, e quando è in giro per le sue tournée o in crociera per le sue vacanze, consiglia ai suoi amici di andare a Capri, all’Aurora che per lei è il miglior ristorante del mondo, dove si respira aria di amore, di amicizia arricchita da un eccezionale gourmet. E durante gli anni di vacanza dei suoi soggiorni sull’isola, la cantante ha stretto con Mia e la sua famiglia un intenso rapporto di amicizia vera. E ieri sera non appena lasciato la sua barca in rada non ha saputo resistere al richiamo della piazzetta, e di quel luogo, il ristorante Aurora, che nonostante l’ora avanzata, ha raggiunto per andare a salutare i suoi amici.

Mariah mancava a Capri da prima dell’era Covid, ed è stata accolta da Mia con gioia e tanto calore. Per la cantante e attrice, insieme al compagno, ballerino e coreografo, Bryan Tanaka e i figli Monroe Cannon e Moroccan Scott Cannon, entrambi di 11 anni, è stata allestita la sala privé, e in un’atmosfera familiare Mariah ha cenato insieme a Mia, il marito Franco e la giovane figlia Sara, tennista di interesse nazionale.

Lo staff ha servito menù tipico della casa, e i piatti preferiti di Mariah cominciando dalla Pizza all’Acqua, la ricetta con il copyright dell’Aurora, e le gustose fettuccine della casa, il piatto preferito da Mariah che è stato preparato per lei all’istante. Atmosfera rilassante nel privé mentre fuori al locale aumentavano i fans a caccia di un selfie con l’attrice, un trofeo privilegiato da portare a casa come un prezioso souvenir caprese.