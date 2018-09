Matri e Nargi a Capri: «Restate in Cina» scrivono a Cannavaro Jr

Lunedì 3 Settembre 2018, 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Formentera a Capri, volendo, è un attimo. Prova ne sia la vacanza al largo dei Faraglioni di Alessandro Matri e Federica Nargi, che dopo una lunga permanenza alle Baleari hanno fatto sosta a Modena probabilmente giusto per disfare i bagagli e quindi ripartire alla volta di Napoli.Eccoli, infatti, in compagnia di alcuni amici tra cui il fratello dell'attaccante del Sassuolo, Alberto, a bordo di uno yacht al largo dell'isola azzurra.Il sole del Golfo di Napoli, del resto, non sembra aver fatto loro rimpiangere quello di Lletes.Tant'è che, in una delle storie di Instagram pubblicate da Federica la coppia prende in giro l'amico Paolo Cannavaro, che pure ha giocato nel Sassuolo: «Restate pure in Cina... Grazie Ragazzi!» scrive infatti Federica, taggando l'amico napoletano che attualmente si trova appunto in Cina dove ha iniziato a lavorare come collaboratore tecnico del Guangzhou, seguendo quindi il fratello Fabio ma abbandonando, almeno temporaneamente, il mare di Napoli.