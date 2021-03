Kylian Mbappé e Marialuisa Jacobelli, amore tra l'asso del PSG e l'ex tentatrice di Temptation Island?

Kylian Mbappé e Marialuisa Jacobelli sono una coppia? Una vera e propria bomba, l'indiscrezione che vede protagonisti l'asso del Paris Saint-Germain, destinato a diventare la stella del calcio mondiale dei prossimi anni, e l'ex tentatrice di Temptation Island.

A rivelare lo scoop è Oggi: tra il 23enne attaccante francese e la 28enne ex tentatrice e giornalista, figlia d'arte (il papà è Xavier Jacobelli) ci sarebbe stato un flirt iniziato poche settimane fa. I due non sono ancora stati visti insieme, ma c'è chi giura che presto potrebbero uscire allo scoperto. Secondo il settimanale di costume, Kylian Mbappé e Marialuisa Jacobelli avrebbero passato una notte insieme in una lussuosissima suite di un hotel a cinque stelle di Parigi. Alcune fonti vicine al calciatore e alla modella e giornalista sono convinte che, nelle ultime settimane, i due avrebbero approfondito la loro conoscenza.

Maggiori dettagli saranno diffusi da Oggi nel prossimo numero in edicola della rivista. Oltre a chiedersi se si tratti di un semplice flirt o di una vera e propria relazione, in molti si chiedono come possano essersi conosciuti Kylian Mbappé e Marialuisa Jacobelli. A quest'ultima domanda, la risposta potrebbe essere semplice e banale: la comune passione per il calcio. Mbappé è l'enfant prodige del calcio francese prima e mondiale poi, Marialuisa è figlia di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport e già direttore del Corriere dello Sport, de Il Giorno e di QS - Quotidiano Sportivo. Inoltre, l'ex tentatrice è stata protagonista in diverse trasmissioni televisive incentrate sul calcio, da Tiki Taka a Top Calcio 24.

