Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, la vacanza anti-Vip: ecco cosa fanno con i fan in Sardegna

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in vacanza insieme per qualche giornata di relax al mare della Sardegna. Ed è qui che mamma e figlia vengono intercettate in spiaggia da una fan che ne ha documentato con simpatia i movimenti. Contrariamente a quanto si sente dire di alcuni Vip restii a intrattenersi per foto e video, Michelle e Aurora si sono dimostrate anche nel privato disponibili e sorridenti come ci hanno abituato dalla tv e dai loro profili social.

Michelle Hunziker, selfie col fan

La ragazza, che ha pubblicato su TikTok i video dell'incontro sulla spiaggia di Liscia Ruja, in Costa Smeralda, ha ripreso l'uscita dall'acqua di mamma e figlia, una in bikini giallo e l'altra azzurro. Michelle indossa occhiali scuri, ma non bastano a farla passare inosservata e così un fan la avvicina e chiede una foto. Per tutta risposta lei alza le lenti, sofdera un sorriso e si presta allo scatto prima di tornare al suo lettino. Un incontro ravvicinato che - racconta la ragazza che gira il video - ha riempito di gioia la zia, vera fan della Hunziker tanto da commentare tutte le sue storie su Instagram.

Aurora, il video sull'abbronzatura

È poi la volta di Aurora Ramazzotti, che si presta addirittura a un siparietto in video. Con l'autoironia che la contraddistingue, scherza sull'abbornzatura che lei - dalla carnagione molto chiara - probabilmente non riuscirà ad ottenere neanche a fine stagione.