Miriam Leone, le foto mai viste del matrimonio con il manager e deejay Paolo Carullo

Primo anniversario di matrimonio per Miriam Leone e il marito Paolo Carullo. L’attrice catanese si è sposata con l’imprenditore e musicista un anno fa, il 18 settembre 2021 a Scicli, in provincia di Ragusa, e sui social ha condiviso le foto del suo album di nozze privato. Sono foto mai viste: un anno fa infatti ci fu molto riserbo sul sì della coppia. A distanza di un anno Miriam e Paolo sono ancora innamoratissimi e hanno deciso di condividere la loro gioia con i fan. Ed ecco questa valanga di scatti molto belli: preparativi, sorrisi, allestimenti, balli, la cerimonia in chiesa.

La cerimonia in chiesa – Miriam e Paolo si sono sposati a Scicli dopo due anni di fidanzamento. La funzione è stata celebrata nella chiesa di Santa Maria la Nova che sorge appunto a Scicli, borgo gioiello del barocco del Val di Noto in cui è protagonista l'architettura e la pietra locale: chiarissima e opalescente. Ai balconi, gli abitanti di Scicli, hanno steso lenzuola bianche ricamate per salutare gli sposi. Era vestita con un abito bianco, di pizzo, con scollo a cuore.

La festa - I festeggiamenti sono andati in scena nella bellissima cornice del castello di Donnafugata, poco lontano da Scicli, sempre nella provincia iblea.

Il marito Paolo - Inevitabile la grande curiosità che in queste ore, ma anche prima, avvolge il marito di Miriam: Paolo Carullo. È una persona molto riservata, ma si sa che è un imprenditore appassionato di musica. È originario di Caltagirone, ha studiato a Milano dove si è laureato in Economia e Finanza e lavora come operatore del mondo finanziario: è Associate Partner, a capo dello sviluppo del business, presso la società Aliante Partner. Appassionato di musica, Paolo è deejay e suona nel gruppo degli Apple Jack Music, in una foto lo si vede scatenarsi nelle percussioni. Gli Apple Jack Music fanno un genere dance elettronica e funky. Vantano diverse collaborazioni, anche importanti, e main stream. Gli Apple Jack hanno firmato, tra gli altri, alcuni brani del film biografico di Chiara Ferragni "Unposted".