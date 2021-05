Nicolò Zenga sposa Marina Crialesi, l’attrice di Un posto al sole: «Ha detto sì»

Nicolò Zenga sposa Marina Crialesi. Nicolò Zenga, dopo un breve fidanzamento, ha annunciato dal social le nozze con la compagna Marina Crialesi, nota per aver interpretato il ruolo di Beatrice Lucenti nella famosa soap di RaiTre “Un posto al sole”.

Nicolò Zenga sposa Marina Crialesi, la Beatrice Lucenti nella famosa soap di RaiTre “Un posto al sole”. Nicolò Zenga ha dato l’annuncio del lieto evento con un post Instagram che li vede insieme mentre lei mostra orgogliosa l’anello di fidanzamento. Un matrimonio lampo per i due che si sono conosciuti qualche mese fa propri attraverso i social, con uno scambio di like, a cui è poi seguito l’incontro nella vita reale: «Per certi versi – ha fatto sapere Marina a “Chi” - abbiamo bruciato le tappe, ma il nostro è stato proprio un colpo di fulmine».

Numerosi i complimenti da parte dei follower per l'annuncio del matrimonio fra Nicolò Zenga e Marina Crialesi, senza contare che lui ha ricevuto anche il benestare del papà Walter Zenga, che proprio sul social ha messo un like di approvazione per l’importante decisione presa dal figlio…