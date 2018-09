Occhiali da sole e costume chic: Evelina incanta le due Costiere

Martedì 4 Settembre 2018, 11:51

SORRENTO - Una bellezza mozzafiato, la sensualità tipica delle donne dell'Est e un'innata eleganza: doti che hanno consentito a Evelina Mambetova di conquistare ben presto le passerelle di mezzo mondo. La 27enne modella ucraina si è concessa qualche giorno di relax tra la penisola sorrentina, l'isola di Capri e la costiera amalfitana dove, ancora una volta, ha dato prova del suo fascino. A dimostrarlo sono le foto pubblicate sul suo profilo Instagram: scatti che, in breve tempo, hanno fatto il giro del web e l'immancabile incetta di 'like'.Evelina, modella di punta di alcune tra le più presigiose agenzie al mondo, è stata avvistata innazitutto a Sorrento, sul solarium di un hotel di lusso di Marina Piccola: costume rosso, occhiali alla moda, orecchini quadrati e una posa sensuale per inviare un bacio ai suoi numerosissimi follower. A cominciare dalle sorelle Zamira, Sylvia e Madina alle quali è da sempre particolarmente legata. Da Sorrento alla Conca del Sogno, altro buen retiro dei vip di mezzo mondo, dove la Mambetova ha sfoggiato un bikini nero particolarmente chic e uno chemisier trasparente.Non poteva mancare una capatina a Capri e sulla spiaggia di Arienzo, nei pressi di Positano: anche qui Evelina, in costume rigorosamente intero e nero, ha dato prova di essere non solo regina di bellezza ma anche icona di stile e di classe. Non è un caso, d'altra parte, che la 27enne modella abbia già sfilato per alcune delle maggiori griffe mondiali e occupato le copertine delle riviste di moda più gettonate.