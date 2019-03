Paolo Ruffini e Belen Rodriguez: «Siamo la coppia più bella della tv», ma la fidanzata Diana Del Bufalo non la prende bene

Giovedì 28 Marzo 2019, 20:57 - Ultimo aggiornamento: 29 Marzo, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Ruffini fa ingelosire la sua compagna Diana Del Bufalo con Belen Rodriguez. L'attore e la showgirl sono tornati insieme sul palco di Colorado, dopo l'ultima conduzione della bella argentina quando aveva ancora il pancione in attesa di Santiago. La coppia è carica per partire con la nuova avventura e non mancano le pubblicizzazioni su Instagram.Proprio il social è stato galeotto e ha mostrato uno scambio di commenti che non è sfuggito ai fan della coppia. Ruffini, postando una foto con Belen ha scritto: «L'ho già detto che siamo la coppia più bella della tv?». Sotto però spunta il commento di Diana che mette una faccina poco convincente, l'emoji è quella degli occhi socchiusi, come se l'espressione non fosse proprio tanto gradita. Forse la ex concorrente di amici è gelosa della presenza accanto al compagno della Rodriguez, ma Paolo prova a smorzare i toni e a sua volta commenta con un: «Eddai», con tanto di bacino a seguito.Fu proprio il palco di Colorado ad essere galeotto per la coppia che si innamorò mentre erano co-conduttori. Che la Del Bufalo tema un nuovo colpo di fulmine? Poco probabile, forse, visto che Belen ha recentemente dichiarato di essere felice sentimentalmente e più volte è stata immortalata insieme al suo ex Stefano De Martino. I due ci starebbero riprovando seriamente, quindi Diana può dormire sonni tranquilli.