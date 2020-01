Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo? Lei risponde così su Instagram

«Vivo, perdono e vado avanti». Un post su Instagram accompagnato da una foto che sembra tanto una frecciatina. Diana Del Bufalo ha voluto rispondere così all'ex compagno Paolo Ruffini accusato di averla tradita con Vanya Stone, una formosa tatuatrice romana di 30 anni, candidata (poi esclusa) al programma "La pupa e il secchione" di cui Ruffini è conduttore . A rivelare la scottante verità è la stessa Vanya, che in un post scritto su Facebook (e poi cancellato) ha confessato di essere stata l'amante di Paolo Ruffini.

Vanya Stone, i selfie intimi con Paolo Ruffini: «Ha tradito Diana Del Bufalo con me, poi mi ha esclusa da La Pupa e il Secchione»

Vanya Stone, chi è la trentenne tatuatrice romana che accusa Paolo Ruffini



Secondo quanto racconta la trentenne, avrebbe dovuto prendere parte al programma “La pupa e il secchione e viceversa”, ma all'ultimo momento sarebbe stata tagliata fuori dal cast. A suo dire, la motivazione risiederebbe in una presunta relazione avuta con Paolo Ruffini. Secondo la sua versione, il conduttore avrebbe tradito Diana Del Bufalo con lei. «Domani inizia ‘La Pupa e il Secchione' e chissà chi lo presenterà quest'anno il programma… Mi avevano mandato il precontratto ma all'ultimo qualcosa è cambiato. Chissà perché. Forse qualcuno aveva la coda di paglia…che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo. Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput**nassi…come vedi, eccoci ancora qui» ha scritto la Stone sui social. La Stone condisce il tutto con parole molto dure nei confronti del comico, definendolo "poco professionale", "miserabile" e accusandolo di aver avuto atteggiamenti poco corretti anche nei confronti di altre donne. A sostegno della sua tesi pubblica anche dei selfie con Ruffini che confermerebbero il loro flirt. Paolo per ora non ha replicato in alcun modo. La Del Bufalo sì (e con molta classe).

Ultimo aggiornamento: 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA