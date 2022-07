Pippa Middleton mamma tris: il terzogenito è una bambina. Ma sul nome è ancora mistero

Pippa Middleton allarga la famiglia. Poche ore fa la sorella della duchessa di Cambridge ha dato alla luce il suo terzo figlio. Si tratta di una bimba ed è nata nell'ospedale di St. Mary, lo stesso in cui la sorella maggiore ha accolto tutti e tre i suoi figli, George, Charlotte e Louis.

Pippa Middleton mamma tris: è nato il terzo figlio

Dopo Arthur, nato nell'ottobre 2018, e Grace, nata nel marzo 2021, la cognata dell'erede al trono e suo marito James Matthews hanno dato il benvenuto alla piccola, di cui per il momento non è ancora stato diffuso il nome.

La coppia ha mantenuto per mesi un gran riserbo sulla terza gravidanza, lasciando che al momento opportuno fosse il pancione di Pippa a parlare per loro. In occasione del Giubileo di Platino la donna si è mostrata infatti in pubblico raggiante nel suo benaugurale abito verde e con delle forme tutt'altro che sospette, che facevano presagire una nascita quasi imminente che infatti è arrivata.

Si allunga così la lista dei cugini dei principini che, non potendo giocare con Archie e Lilibet, si consoleranno con la nuova arrivata.