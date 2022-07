William e Kate, la rara manifestazione d'affetto in pubblico: alla partita di polo scatta il bacio

Il principe William e Kate Middleton raramente si lasciano andare a manifestazioni d'affetto in pubblico. Il loro ruolo istituzionale gli impone un certo contegno e così, quelle poche volte in cui i duchi di Cambridge si concedono delle effusioni in pubblico, il Regno Unito si ricorda che prima di tutto sono marito e moglie.

La coppia reale, che è notoriamente riservata, mercoledì 6 luglio è stata è stata fotografata mentre si abbracciava e condivideva un bacio. La notizia è diventata subito virale in Inghilterra con tutti i tabloid che hanno rilanciato la notizia. Si tratta di una vera rarità, ma gli appassionati di gossip non si entusiasmino troppo. Nessun bacio alla francese con lingua e passione a fiumi, solo un bacetto sulla guancia per festeggiare la vittoria del torneo della squadra di polo del principe William.

Niente di eclatante o scandaloso, quindi, ma quando si tratta del principe William e Kate Middleton anche un semplice bacio sulla guancia si trasforma in una notizia da riportare. I loro scambi di affetto in pubblico, infatti, sono una vera rarità e quando accadono ci mostrano il lato umano di una coppia che, nonostante il ruolo ricoperto, si ama.