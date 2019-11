Justine Mattera a Pomeriggio 5: «Le foto senza mutande? Mio marito si è arrabbiato»

Ultimo aggiornamento: 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho fatto una foto e mio marito si è arrabbiato», è la confessione diNel salotto dila showgirl ammette di aver avuto problemi in famiglia dopo l'ultima foto sexy pubblicata su«Mio marito ha ragione, ma questo è sempre stato il mio lavoro», ha specificato. Non è la prima volta che l'americana si mostra senza veli e gli ospiti in studio ne apprezzano la bellezza, mapassa all'attacco.«Anche io ne faccio con décolleté in vista, ma non capisce la necessità di togliere la mutanda», spiega l'opinionista. A quel punto la Mattera confessa: «Gli slip c'erano, sono stati tolti conperché per il fotografo stava meglio senza la linea». La foto incriminata è quella in cui appare completamente nuda e a pancia in giù su un divano. Lo scatto ha suscitato scalpore.«Mai visto una così esibizionista», «Ma non ti vergogni?» sono alcune delle critiche ricevute dalla 49enne. «Chiunque abbia un account sui social è un’esibizionista. La mia foto fa parte di un lavoro. E a chi le dà dell'ignorante risponde: «Con due lauree da Stanford, decisamente non sono ignorante».E poi conclude: «Sono me stessa in ogni foto. Raramente poso. Mi muovo e colgono l’attimo i bravissimi fotografi con cui lavoro. L’arte è soggettiva. Almeno questo riuscirai a capire».