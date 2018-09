Elya Reganyan in vacanza tra Sorrento, Capri e Positano

Venerdì 14 Settembre 2018, 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Negli ultimi anni è diventata un'autentica icona di stile grazie ai consigli in materia di moda, bellezza e viaggi dispensati attraverso il suo cliccatissimo blog styletomystreet.com. E, nel corso della sua vacanza in Campania, Elya Reganyan ha dato ampia prova del suo fascino. L'influencer americana, originaria di Los Angeles, è stata avvistata tra la penisola sorrentina, Capri e la costiera amalfitana. In tutte le località in cui ha trascorso parte del suo tempo, Elya ha colpito per bellezza ed eleganza.Innanzitutto a Marina del Cantone, buen retiro di decine di vip e personaggi del jet-set internazionale, dove la Reganyan si è fatta immortalare prima sulle scale che conducono alla spiaggia e poi tra le barche dei pescatori. Qui la blogger e influencer americana ha sfoggiato un vestitino a fiori rosa e una borsa intrecciata, impreziositi dagli occhiali da sole griffati e dagli orecchini dorati. Dalla penisola sorrentina a Capri, dove Elya si è concessa uno spritz a quattro passi da mare.Anche lungo le strade del centro storico di Sorrento, la Reganyan non ha perso l'occasione per farsi notare. Stavolta in completo rosso a righe bianche, formato da un paio di pantaloni e un top con bretelle che lasciava ben poco spazio all'immaginazione. Le foto che la ritraggono a passeggio e poi seduta sul marciapiede della strada che da piazza Sant'Antonino conduce alla villa comunale, pubblicate su Instagram, hanno fatto immediatamente il giro del web riscuotendo una pioggia di 'like'.