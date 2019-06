Respinta dalle agenzie perché bassa, Salma più bella che mai in Costiera

Giovedì 13 Giugno 2019, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Troppo bassa per le agenzie di moda e spettacolo americane che, qualche anno fa, l'hanno incredibilmente scartata. Troppo bella per i suoi fan e per quel milione e oltre di follower che la seguono costantemente su Instagram. Salma Abu Deif, 25enne modella e attrice egiziana, si è concessa una vacanza all'insegna del sole, del mare e della buona tavola tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e l'isola di Capri in compagnia di tre amiche.La bella mora è stata avvistata prima a Sorrento, in un noto bar di piazza Tasso, il "salotto" della città. Immancabile la passeggiata lungo corso Italia, ormai invaso da turisti provenienti da ogni parte del mondo, e il tuffo dalle rocce che circondano lo specchio d'acqua della Regina Giovanna. Poi il bagno a Capri che, per la 25enne egiziana, rappresenta «il posto più bello che abbia mai visto»: così scrive a margine della foto che la ritrae in bikini giallo mentre prende il sole su una spiaggia dell'Isola Azzurra. Non poteva mancare la visita al fiordo di Furore: «Il paradiso in terra, ho la sensazione di vivere in una cartolina». Infine la cena in un ristorante di Amalfi dove, sotto un incantevole pergolato costellato di limoni, Salma e le amiche hanno fatto uno strappo alla dieta concedendosi un bel piatto di cannelloni.Le foto e i video pubblicati su Instagram rivelano la 25enne egiziana in tutto il suo splendore. Nel 2016 Salma Abu Deif era balzata agli onori delle cronache dopo una lettera, pubblicata su Facebook e indirizzata a Vogue, in cui rivelava di essere stata scartata da ben 22 tra le migliori agenzie di moda e spettacolo americane perché giudicata troppo bassa con i suoi 163 centimetri di altezza. Eppure, nel 2018, Salma è riuscita a realizzare il suo sogno: posare per la copertina di Vogue Arabia insieme a Saba Mubarak, Haya Abdulsalam, Shereen Reda e Amel Bouchoucha, prima di lanciarsi anche nel mondo del cinema con discreto successo.