Rihanna, vacanza romantica: dopo la Costiera arriva a Capri

Giovedì 6 Giugno 2019, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2019 15:15

Parte con l'arrivo di una superstar la stagione 2019 tra la Costiera e Capri. Si tratta di Rihanna, la cantante più ricca del mondo, nata alle Barbados e trasferitasi negli Stati Uniti all’età di sedici anni. La star barbadiana sta facendo la spola in questi giorni tra i più bei lidi della Costiera tra Positano, Marina del Cantone e Capri. Ieri mattina è stata avvistata mentre pranzava al ristornate “Lo Scoglio” di Marina del Cantone insieme al fidanzato Hassan Jameel, imprenditore saudita, invece verso sera è stata paparazzata al momento dello sbarco sul porto turistico di Capri, a bordo di un Itama 40 della “Capri Boat Service”,giunta sull’isola per regalarsi una cena romantica col fidanzato, sotto le limonaie del ristorante “Da Paolino”.Voci indiscrete segnalano che abbia riservato una mega suite presso l’Hotel Caesar Augustus di Anacapri con una vista panoramica mozzafiato sull’intero Golfo di Napoli. Questa mattina nuova uscita in barca alla volta di Positano per fare tappa sul lussuosissimo yacht Nafisa che l’attendeva in rada. Il mese scorso, la 31enne star delle Barbados ha lanciato il suo marchio di moda, Fenty, in una boutique pop-up a Parigi, diventando la prima donna di colore a creare un marchio originale con Lvmh. Rihanna vanta milioni di fans ed ha raggiunto record di vendite milionarie con le sue canzoni posizionandosi al primo posto della prestigiosa classifica “Billboard Hot 100”.