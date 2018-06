Rosa Perrotta sposa Pietro Tartaglione: «Sto impazzendo, farò tutto gli ultimo 20 giorni»

Venerdì 1 Giugno 2018, 16:41 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 17:57

«Ci sposeremo l’anno prossimo, prima dell’estate. Ho cominciato da poco a seguire i preparativi, ma sono già stanca». Come promesso anche in tv Rosa Perrotta, ex tronista e naufraga nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, andrà all’altare col fidanzato Pietro Tartaglione, che ha chiesto la sua mano proprio durante il reality Mediaset.I preparativi però sembrano averle dato qualche problema: «Sono arrivata al punto di arrivare a dire “Basta! – ha raccontato a “Vero” - Farò tutto 20 giorni prima della cerimonia! È veramente stressante, va a finire che uno rischia di perdere la testa, se iniziai a pensarci un anno prima».Un accenno anche ai suopi rapporti post isola con gl ialtri naufraghi: «Con Paola Di Benedetto ho legato molto poi, continuiamo a sentirci e frequentarci anche con Francesca Cipriani ed Elena Morali, con cui avevo già stretto un buon rapporto in Honduras. Non c’è stato alcun tentativo di riavvicinamento, invece, con altri, per volere di entrambe le parti».