Sinisa Mihajlovic e Arianna, il terzo “sì” per le nozze d'argento: a Porto Cervo la festa tra amici e parenti

Sinisa Mihajlovic e sua moglie Arianna Mihajlovic hanno rinnovato le loro promesse di matrimonio. Dopo 25 anni, hanno scelto come cornice la Costa Smeralda per dirsi ancora «Sì, lo voglio». Una cerimonia alla chiesta di stella Maris a Porto Cervo, in Sardegna, e dopo festeggiamenti nel noto locale della Costa il Ritual. Il matrimonio è avvenuto lunedì 28 giugno di fronte al parroco Raimondo Satta, di fronte i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas, di alcuni amici e qualche parente. «Sono molto contento di poter festeggiare le nozze d'argento e di poterlo fare in Sardegna – ha detto Mihajlovic -: celebriamo 25 anni di matrimonio consumati anche su questa bellissima isola, che per la mia famiglia rappresenta una seconda casa».

Sinisa e Arianna, il terzo sì

«Ne abbiamo fatta di strada in questi 25 anni ….le gioie di oggi i ricordi di ieri e le speranze di domani», questo il post invece di Arianna. È il terzo sì, per la coppia: il primo, appunto, nel 1996, poi dieci anni dopo il matrimonio con il rito ortodosso. Fino alle nozze d’argento celebrate lunedì a Porto Cervo.

Le foto sui social

Carrellata di foto e video per i presenti alla festa sulle storie Instagram. Un abito a fiori su base nera per la sposa, che indossa un bracciale di pelle e dei grandi orecchini dorati, Sinisa ha scelto invece un completo bianco con tanto di cappello in tinta. Raggianti e felici i due sposi si sono così giurati di nuovo amore eterno, in Sardegna, l'isola che per loro è una seconda casa.