Stefano De Martino e la napoletana misteriosa: chi è la donna che l'ha conquistato?

Stefano De Martino è in love? Sembra che la risposta sia sì: una nuova liaison che sembra si stia consumando all’ombra del Vesuvio, in gran segreto. A lanciare lo scoop è Chi magazine che riporta che l'ex marito di Belen stia consocendo, lontano dai riflettori, una ragazza napoletana che non fa parte del mondo dei vip.

APPROFONDIMENTI IN LACRIME Can Yaman in lacrime, le foto della crisi di nervi dopo l'addio a... LE NOZZE Miriam Leone si sposa con Paolo Carullo in Sicilia: chi è il... LOVE Elisabetta Canalis compie 43 anni, la dedica del marito Brian Perri:...

Stando a quanto riportato su Chi, i due sono stati avvistati assieme a cena nello scorso weekend, in un noto ristorante del capoluogo campano. De Martino non proferisce parola, né conferma né smentisce. Medesimo atteggiamento assunto nelle scorse settimane quando si è sussurrato di un flirt con Paola Di Benedetto, ex del cantante Federico Rossi. La vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e il 31enne napoletano sono stati al centro del gossip estivo, ma ad oggi della presunta frequentazione non c’è alcuna traccia.