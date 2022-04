Stefano De Martino a Verissimo glissa su Belen: «La conosco». La reazione della Toffanin

Ospite a Verissimo, Stefano De Martino si racconta senza filtri. Dagli esordi da ballerino ad Amici a conduttore di Stasera tutto è possibile, l'ex marito di Belen è costantemente protagonista delle cronache rosa per il tira e molla continuo con l'ex moglie, madre del figlio Santiago. Alla domanda di Silvia Toffanin: «Allora... domandone: Belen?» dice la conduttrice riferendosi agli ultimi gossip che parlano di un nuovo avvicinamento tra i due. «La conosco» risponde in maniera secca Stefano, provocando sorrisi.

«Se ne dicono tante, preferisco glissare per evitare di alimentare ulteriori gossip e proteggere le persone che sono intorno a me, soprattutto mio figlio» continua il conduttore di fronte a Toffanin che è rimasta sbalordita e che, come molti fan, avrebbe voluto una risposta più chiara. Ma sorridendo la conduttrice chiude con: «E allora sarà quel che sarà» a cui De Martino risponde: «Sottoscrivo».