Francesco Totti, Ilary Blasi annuncia: «C'è una donna incinta in casa». Reazione da applausi

Ilary Blasi tende un "tranello" al marito Francesco Totti in un siparietto diventato virale su Instagram. «Lo sai che c'è una donna incinta in questa casa?». Momenti di perplessità - per non dire altro - passano sul visto del Pupone mentre la moglie fa questo annuncio a cena. «Lo sai o no? Che fai il vago, non hai capito chi è? Non ti vengono dei dubbi...», insiste Ilary.

La spiegazione è semplice: in realtà a essere in dolce attesa è la gatta, che la famiglia ha appunto chiamato "Donna Paola", diventata star dei social dopo la caccia al topo documentata dalla famiglia che ha molto divertito i follower. E infatti, nelle stories successive, ecco l'ecografia: Donna Paola sarà presto mamma.

