Totti, vendetta social contro Ilary (e non solo): la tensione sale alle stelle

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi vive un altro capitolo che alimenta il gossip. I rapporti tra l'ex capitano giallorosso e la famiglia della conduttrice dell'Isola dei Famosi sono sempre più tesi. E al mondo del web non è sfuggito un dettaglio social davvero incredibile...

La novità social

Francesco Totti non segue più su Instagram le sorelle di Ilary Blasi, Silvia e Melory, e i rispettivi mariti (Ivan e Tiziano). Lo sgarbo social non è sfuggito agli utenti più attenti che ormai da inizio estate seguono con particolare attenzione gli sviluppi social della separazione più chiacchierata. Aspetto non di poco conto soprattutto in un'epoca digitale come quella che stiamo vivendo. Senza dimenticare che Silvia Blasi, fino a poco tempo fa, si occupava della comunicazione del Pupone mentre il cognato lavorava in una delle società dello sportivo.

Rottura totale

Una rottura totale, quindi, con la famiglia di Ilary Blasi. Francesco Totti, con ogni probabilità, non ha apprezzato la frecciatina dell'ex moglie in una storia su Instagram quando la conduttrice televisiva ha deciso di taggarlo davanti al negozio Rolex di Roma. Adesso la battaglia legale in fase di divorzio si prospetta sempre più sanguinosa.