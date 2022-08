Uomini e donne, Ludovica Valli incinta del secondo figlio. Il dolce annuncio su Instagram

Ludovica Valli è di nuovo incinta. Dopo poco più di un anno dalla nascita di Anastasia, la bella influencer, aspetta il suo secondo figlio. L'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto condividere l'emozionante momento sui social, attraverso un lungo post Instagram e un video dolcissimo. Ludovica ha sottolineato che il bambino è stato fortemente voluto con il compagno Gianmaria Di Gregorio, e non è capitato per caso. La Valli è al terzo mese di gravidanza

Il dolce annuncio social

“Quante cose vorrei dirvi, quante cose vorrei raccontarvi… Magari un giorno troverò il coraggio di parlarvene e spiegarvi di più! Direte voi “cosa dovrai mai dirci se non che arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia?”. Per questo non c’è bisogno che io vi dica nulla, questo video parla da solo. Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare… è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte. Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo. Tutti i bambini sono un miracolo, è vero, sono un dono di Dio… sono speciali. Per me Anastasia e bebé2 in arrivo sono veramente MOLTO speciali. Sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo. Il destino ha voluto facessero più o meno lo stesso percorso “per arrivare”. Credo nel destino, credo agli eventi incredibili, credo nei risultati insperati. Con tutti i mesi dell’anno, dopo un periodo storico molto triste, dove la normalità è diventata un difficile traguardo da raggiungere, lei/lui arriverà più o meno nello stesso periodo di Anastasia, pochino, prima forse. Non smetterò mai di ripeterlo. CHE FANTASTICA STORIA È LA VITA.

Ludovica Valli ha proseguito il suo annuncio raccontando ai suoi followers di aver fatto parecchia fatica a mantenere il segreto sulla seconda gravidanza. In qualche occasione si è ritrovata a dover dire delle ‘bugie bianche’ ai fan. Inoltre trovano ora spiegazione anche alcune “assenze ingiustificate” da Instagram, come lei stessa le ha definite. Tantissimi i messaggi di auguri e congratulazioni per i genitori, per l'arrivo del secondo bebé.