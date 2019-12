Uomini e donne, Gemma Galgani in crisi per l'ammiratrice segreta di Juan Luis. Il web insorge: «Lascia perdere»

Un trono movimentato quello over di “Uomini e donne”, programma condotto da Maria De Filippi, soprattutto per via della presenza della dama Gemma Galgani, che con le sue questioni di cuore ha ormai conquistato il pubblico sul web.

Dopo l’addio in trasmissione di Giorgio Manetti infatti per Gemma non è più tornato l’amore. I tentativi dall’inizio della stagione ci sono stati, ma hanno dato esito negativo e anche le speranze che la Galgani, acerrima nemica di Tina Cipollari, riponeva in Juan Luis Ciano sembrano ormai svanite. Per lui infatti c’è un’ammiratrice segreta (alcuni pensano sia Tina per farle un dispetto) che gli manda fiori con dedica e che sta facendo ingelosire la Dama. La terza incomoda però non sarebbe l’unico ostacolo alla relazione, visto che Juan Luis sembra disinteressato alla reazioni della donna e anche ancora molto distaccato e poco coinvolto.

Il comportamento di Jean Luise però non è piaciuto al popolo del web che ha commentato negativamente sulla pagina di Uomini e donne il suo comportamento. Il tifo è dalla parte di Gemma, di contro molto interessata al cavaliere, e avvertita della possibilità di poter soffrire di nuovo. Gran parte dei consigli infatti verte sul lasciar perdere questa relazione per cercare qualcuno che possa dimostrarsi più “passionale”.





