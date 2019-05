Mercoledì 22 Maggio 2019, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 13:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambio di look per. Addio alla bionda chioma: arrivano frangetta e un colore castano. Suil commento a margine della foto per mostrare ai fan il nuovo stile: «I cambiamenti sono per i coraggiosi, i codardi non cambiano nulla .. Ciao brunetta»La moglie di Icardi ha condiviso tutti i passaggi del restyling con i suoi, ben. Sfoglia la gallery per vedere le sue storie.